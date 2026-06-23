Mondiali, Klose incorona Messi: “Congratulazioni, campione”
23.06.2026 11:45 di Simone Locusta
Grazie alla doppietta siglata contro l'Austria, Lionel Messi supera Miroslav Klose diventando così il miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali di calcio. Il centravanti tedesco, ex Lazio e Bayern Monaco, è intervenuto così ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per incoronare Leo: "Ho sempre detto che non era malaccio. Per me lui è il miglior giocatore della storia. Congratulazioni, campione".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.