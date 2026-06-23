Mondiali, Klose incorona Messi: “Congratulazioni, campione”

23.06.2026 11:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Mondiali, Klose incorona Messi: “Congratulazioni, campione”

Grazie alla doppietta siglata contro l'Austria, Lionel Messi supera Miroslav Klose diventando così il miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali di calcio. Il centravanti tedesco, ex Lazio e Bayern Monaco, è intervenuto così ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per incoronare Leo: "Ho sempre detto che non era malaccio. Per me lui è il miglior giocatore della storia. Congratulazioni, campione".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.