Lazio, cambi nel settore giovanile: Punzi confermato, Ledesma rischia e...
RASSEGNA STAMPA - Valutazioni in corso su tutto il settore giovanile della Lazio. Nei prossimi giorni si decideranno gli incarichi per la prossima stagione, a partire dalla Primavera. Come riportato da Il Corriere dello Sport, per diverso tempo è stato in bilico Francesco Punzi, che con ogni probabilità rimarrà alla guida dei baby aquilotti.
Previsto un piccolo passo in avanti per Cristiano Lombardi, che passerà dalla guida dell'Under 16 a quella dell'Under 18. Difficile invece che possa restare Cristian Ledesma, che ha vissuto l'ultima stagione al comando dell'Under 17 (uscito ai quarti dei playoff contro l'Empoli). Le riflessioni sul futuro sono reciproche: l'ex centrocampista potrebbe lasciare Formello per andare altrove.
L'Under 15 sarà affidata a Valerio Gualdaroni (nel 2025-2026 con gli U14): prenderà il posto di Alessio Fazi, che sarà l'allenatore dell'U16 o dell'U17 a seconda del posto che sarà libero.