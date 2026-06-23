Lazio, Cardone: "Per Gila non si arriverà a 30 milioni. Zaniolo? Storia particolare"

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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha detto la sua sull'elezione di Malagò a presidente della Figc e non solo: "Malagò e la fede calcistica? Sono i comportamenti che poi ti portano a valutare chi ha una carica così importante. Lotito astenuto? Ha sempre spiegato che non ha nulla di personale con Malagò e consigliava di dare tutti i poteri al commissario, ma ultimamente le sue scelte sportive risultano perdenti nei confronti della maggioranza".

"Gattuso è a Marbella, si sente con Fabiani; è molto attento a capire che Lazio verrà fuori e a come verranno sostituiti i calciatori che andranno via".

"Per Gila non si arriverà a 30 milioni, credo che Lotito e Fabiani lo hanno capito vista anche la volontà del giocatore. Se il Napoli non chiude, la Juventus può inserirsi. Il club bianconero sta progettando di inserirsi. Mano sul fuoco sulla permanenza di Zaccagni? Nel calcio non si può mai mettere, ma al 90% credo che resti".

"Zaniolo? Storia particolare: la Lazio smentisce, l’Udinese non ne sa nulla, nel senso che non è stata contattata dalla Lazio, quindi non parliamo di una vicenda in stato avanzato però la sto monitorando perché lui non è contento per come sta procedendo la trattativa per il nuovo contratto dopo essere stato riscattato”.

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