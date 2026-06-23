UFFICIALE - Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: il comunicato
23.06.2026 14:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l'ingaggio di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.