Cucchi e l'arrivo di Gattuso: "Chi indossa la maglia della Lazio merita rispetto"
Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. La società ha comunicato l'arrivo del mister con un comunicato e anche Riccardo Cucchi ha voluto esprimere il suo pensiero.
"Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della Lazio avrà sempre il mio rispetto".
Lo stimo da tempo come uomo. Ha avuto il coraggio di accettare una sfida difficile nel momento più difficile della storia della #Lazio. Benvenuto Rino. Chi indossa la maglia della #Lazio avrà sempre il mio rispetto. #Gattuso https://t.co/jb0fFN5FWg— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) June 23, 2026
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