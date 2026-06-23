NEWS | I marciatori azzurri contro Schwazer, lui replica: "Non mi importa"
23.06.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’ombra del doping si è abbattuta nuovamente su Alex Schwazer. Il marciatore è stato infatti sospeso a causa della positività, nelle analisi delle urine e in quelle del sangue, all'Epo. Nella conferenza stampa indetta nella giornata di ieri, poco dopo l’uscita della notizia, Schwazer si è proclamato innocente: “Io sono innocente, io non ho assunto Epo, né altre sostante vietate... <<< CASO SCHWAZER >>>
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