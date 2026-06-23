"Mourinho ha scartato Mario Gila": l'indiscrezione dalla Spagna

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CALCIOMERCATO LAZIO - Sembra sempre più complicata la permanenza di Mario Gila alla Lazio. Su di lui è forte l'interesse del Napoli, che ha l'accordo totale con il giocatore e sta facendo di tutto per convincere Lotito. Il presidente biancoceleste, dal canto suo, ha promesso a Gattuso che l'avrebbe trattenuto, vista anche la partenza certa di Romagnoli.

Quello che sembra essere sicuro è il centrale non tornerà al Real Madrid: così almeno scrive il portale spagnolo madrid-barcelona.com, secondo cui Mourinho non avrebbe dato l'ok al suo acquisto. Infatti il nuovo allenatore dei Blancos, in passato anche alla Roma, avrebbe deciso di optare su altri difensori. Nonostante questo avrebbe comunque valutato positivamente la crescita che Gila ha avuto in Italia con la maglia della Lazio. Salvo clamorose sorprese, quindi, lo spagnolo non rientrerà al Real Madrid (che vanta il 50% sulla futura rivendita del calciatore).