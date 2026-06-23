Calciomercato Lazio | Gila, Piantanida: "Mi sembra un colpo più sicuro..."
23.06.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Franco Piantanida è intervenuto ai microfoni di TMW per commentare alcuni temi caldi del giorno e tra questi, i possibili trasferimenti di Palestra e Gila. A proposito del difensore della Lazio, il giornalista ha detto: "Sono colpi perfetti per le squadre in cui andranno. Io ho tanta curiosità su Palestra, che potrà anche arrivare a valere cinquanta milioni, ma che al momento si porta qualche comprensibile interrogativo. Gila a meno di trenta milioni invece, mi sembra un colpo più sicuro per il prezzo del cartellino".
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