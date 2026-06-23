Lazio, Pochesci: "Gattuso ha coraggio. Deve ribaltare la situazione"

23.06.2026 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pochesci: "Gattuso ha coraggio. Deve ribaltare la situazione"
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© foto di Giuseppe Scialla

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. È arrivato il comunicato da parte del club biancoceleste, che ha annunciato l'ingaggio dell'ex ct della nazionale italiana. Ai microfoni di TMW Radio, Sandro Pochesci ha commentato proprio la scelta di Lotito sul post Sarri. Di seguito le sue parole: "La peggiore situazione dopo la nazionale era allenare la Lazio. Ma ha personalità, mentalità. Parte da 0-2 e deve essere bravo a ribaltare la situazione. Lui ha coraggio, negli ultimi anni ha preso sempre delle gatte da pelare non indifferenti".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.