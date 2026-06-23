Lazio, i tifosi insorgono dopo l'annuncio di Gattuso: le reazioni social

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Adesso è anche ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato l'arrivo del nuovo tecnico in un comunicato e attraverso un post social. La sezione commenti è stata subito presa d'assalto dai tifosi laziali, che hanno manifestato reazioni di diversa natura alla notizia.

A prevalere sono stati i commenti contro la società e il presidente Lotito: "Vendi e vattene!", "Sei solo", "Chi si abbona è complice". Altri supporters hanno espresso perplessità circa la scelta di ripartire da Gattuso: "Road to Serie B", "Che schifo", "Maurizio Sarri è il mio allenatore". Alcuni, infine, hanno mostrato vicinanza al nuovo allenatore, per quella che promette di essere un'altra stagione complicata: "Poveraccio. Chi te l'ha fatta fare Ringhio", "In becco all'aquila Mister!".