Lazio, botta e risposta sui social tra Cucchi e Abodi: cosa è successo
Sulla piattaforma social X è andato in scena un curioso botta e risposta tra Riccardo Cucchi, giornalista e noto tifoso laziale, e Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e per i Giovani, anche lui di fede biancoceleste.
Quache tempo fa, Abodi aveva dichiarato che, in segno di protesta, non avrebbe rinnovato il proprio abbonamento in Tribuna Tevere. Incalzato da un terzo utente, Cucchi aveva messo in dubbio proprio il fatto che il Ministro fosse abbonato all'Olimpico, replicando: "Ma perché lei crede che Abodi fosse abbonato? Davvero? Possono farvi credere tutto, allora. Tutto. Non manchi di rispetto, non scriva tweet vili senza citarmi. È indegno. Soprattutto tra laziali. Senza rispetto non c'è dialogo".
Sempre su X è arrivata la pronta risposta di Abodi a Cucchi: "Un contributo a chi vive di certezze, sugli altri, senza porsi qualche ragionevole dubbio o fare qualche semplice domanda, per evitare errori. A volte, nella vita, aiuta a migliorare".