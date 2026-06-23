Lazio, Gattuso è il nuovo allenatore: la Serie A gli dà il "Benvenuto" - FOTO
23.06.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico Serra
La Lazio ha ufficializzato Gattuso come nuovo allenatore e sui social anche la Serie A ha voluto dare il "benvenuto" all'ex ct della Nazionale. Lo ha fatto con un post pubblicato sui canali social ufficiali.
"Ufficiale: Gattuso è il nuovo capo allenatore" è il messaggio che accompagna la foto in primo piano del nuovo tecnico.
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