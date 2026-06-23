Lazio, Giordano: "Gattuso? Non è scemo. Diamogli tempo e sosteniamolo"

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Nel pomeriggio, ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto Bruno Giordano. L'ex biancoceleste si è soffermato, in particolare, sull'ufficialità di Gattuso: “Cosa direi a Gattuso? In bocca al lupo. Adesso è diventato lo scemo del villaggio perché ha accettato la Lazio, si gioca le sue carte a 48 anni. Sarri alla sua età era dietro un bancone di una banca, ma dategli tempo. Ha le sue esperienze, ha allenato la Nazionale e il Milan. Si può dire che ha allenato male, ma sembra che parliamo di uno che è sceso da Marte - Sarri - e un altro che del calcio non ne sa niente. È stato un grande campione, diamogli il tempo e sosteniamolo. Se lui va via e arriva un altro, allora sono tutti scemi?”

“Fatemi i nomi di chi arriva. Invece di dire aiutiamolo e vediamo. Baroni era uno scemo, Sarri invece perché ci piace allora lo sosteniamo. Se non ci fosse stata la Lazio, Sarri dove sarebbe andato? Gattuso un minimo di esperienza, rispetto ai suoi 48 anni, in più di Sarri ce l’ha. Sarri era all’Avellino, cacciato via prima dell’inizio. Dobbiamo giudicare le persone in base a quello che dimostrano. Perché ha scelto la Lazio? Perché la Lazio è la Lazio, ha la sua storia”.

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