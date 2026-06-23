Lazio, Gattuso è il nuovo allenatore: la reazione social di Zaccagni - FOTO
23.06.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Gennaro Gattuso, ora, è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Dopo settimane di attesa, la società ha comunicato di aver affidato l'incarico all'ex ct attraverso una nota diramata tramite i canali ufficiali e anche un post sui social che ha scatenato l'ira dei tifosi.
Tra i "like" al post, spicca quello di Mattia Zaccagni. Al momento, è l'unico della rosa biancoceleste a aver espresso via social "apprezzamento" per l'arrivo del nuovo mister.
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