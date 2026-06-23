Nazionale, Gregucci: "Non si può fare a meno di Maldini. Conte o Mancini? Dico..."
Angelo Gregucci, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro della Nazionale italiana: “La burocrazia del calcio in questo momento secondo me non può fare a meno di una figura di un ‘mostro’ come Paolo Maldini perché ne abbiamo bisogno, perché ha competenza, perché forse a livello internazionale è più stimato che a livello nazionale”.
Proseguendo poi, ha aggiunto: “Sia Roberto che Antonio ha due profili di grandissimo spessore, diversi come persona, diversi come allenatore. Dobbiamo scegliere quale strada non lo so ma dobbiamo scegliere qualcosa di diverso”.
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