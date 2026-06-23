Calciomercato Lazio, Petrucci: "Gila e Cancellieri? La sensazione è che..."

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Matteo Petrucci, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato così la situazione di mercato di Gila e Cancellieri. Le sue parole: “Gila? È vero che a Gattuso piacciono i due giocatori di cui si sta parlando e potrebbero rientrare nello scambio. Lucca e e Rafa Marin, sono due giocatori che gli piacciono. Non avendo la Lazio, da quello che so, dato l’ok non c’è ancora una vera e propria trattativa. La valutazione resta quella. Quando inizia la trattativa significa che l’apertura c’è, altrimenti no. La sensazione è che il Napoli stia insistendo tanto sul giocatore, ho la sensazione che verrà avviata la trattativa”.

“Cancellieri? Diciamo che si era già deciso di sacrificarlo, ancor prima del mercato a saldo zero. Dalle prime valutazioni fatte con l’allenatore, era stata fatta una lista dei sacrificabili e lui rientrava in questa. Un po’ di mercato lo ha, non so della Fiorentina ma so di un paio di club italiani e anche all’estero. 15 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno mi sembrano tanti onestamente. Secondo me la valutazione è 7/8 milioni e si può arrivare a 10 inserendo bonus. La scadenza a giugno il prezzo lo fa abbassare, non viene da una stagione positiva. È relativamente giovane e magari non ha espresso tutto il potenziale, ma rimaniamo su quelle cifre”.

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