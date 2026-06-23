Mondiali, Klose su Messi: "Il record sarebbe caduto, felice sia stato lui a batterlo"
23.06.2026 20:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico Gaetano
Lionel Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi del Mondiale, grazie alla doppietta siglata contro l'Austria. L'argentino ha infranto il record finora appartenuto a Klose che - intervistato da Süddeutsche Zeitung - ha reagito così alla notizia: "È un genio. Il record prima o poi sarebbe caduto e sono felicissimo che sia stato Messi a batterlo".
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