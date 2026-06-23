Calciomercato Lazio | Gila - Napoli, Pistocchi: "Mi piace, ma vale 30 milioni? Penso che..."

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Maurizio Pistocchi è stato ospite a Radio Tutto Napoli, ha commentato così il possibile trasferimento di Mario Gila: "Io inizio a fantasticare con la mente e a dire: ma come abbiamo fatto ad arrivare a pensare che un giocatore in scadenza come Gila, che sicuramente sarà un buon giocatore, possa valere davvero 30 milioni? Però c’è una legge della domanda e dell’offerta: se Lotito chiede 30 milioni evidentemente c’è più di una richiesta per Mario Gila, che a mio avviso è un buon giocatore e mi piace. Però in quel ruolo nel Napoli c’è già Rrahmani e poi c’è anche Beukema che quest’anno non ha giocato quasi mai".

"Io penso che per una difesa a quattro due centrali di piede destro come Beukema e Rrahmani vadano bene. Napoli non ha l’esigenza di acquistare tutti questi giocatori. È un problema di valutazioni: anche io ho una casa bellissima e vorrei prendere un milione e mezzo di euro, ma se non me li danno devo abbassare il prezzo. Dipende dal mercato, dalla domanda e dall’offerta. Il prezzo lo fa il mercato. Noi possiamo dire se un giocatore è buono o non è buono, ma non possiamo dare valutazioni sul prezzo."

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