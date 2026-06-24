Calciomercato Lazio | Gila, il Napoli alza l'offerta: la risposta di Lotito

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Napoli non molla Mario Gila. Non ha alcuna intenzione di farlo, nonostante il muro alzato dalla Lazio di cui vi abbiamo parlato insistentemente negli scorsi giorni. Il club partenopeo ha preso atto della richiesta da 25/30 milioni di euro che fanno da Formello.

De Laurentiis e Manna sanno benissimo che i corrispettivi laziali non hanno alcuna intenzione di far partire il proprio centrale, in virtù della promessa fatta a Gattuso, ma sono anche consapevoli che la situazione contrattuale di Gila e la necessità di liquidità della Lazio potrebbero spingerli a cedere davanti a un'offerta che si avvicini a quelle cifre. Motivo per cui, secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Messaggero, il Napoli si sarebbe rifatto vivo mettendo sul piatto 20 milioni di euro per Gila. Una cifra che potrebbe far tentennare la Lazio, ma non cedere. Il muro eretto da Formello è alto e solido e solo con l'offerta giusta potrebbe crollare.

LUCCA E MARIN - Nel frattempo, il Napoli prova a convincere la Lazio mettendo sul piatto una duplice operazione. Slegati da Gila, la società partenopea avrebbe offerto anche i prestiti di Rafa Marin e Lorenzo Lucca. Due profili che a Gattuso piacciono, ma che per il momento resteranno a Castel Volturno. La Lazio vuole solo cash per Mario Gila e non si farà convincere accettando due giocari in prestito, seppur graditi.