Calciomercato Lazio | Asp più vicino, ma Gattuso preferisce Stojkovic: la situazione
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a pensare al mercato alla ricerca di un trequartista capace di aggiungere qualità e fantasia alla rosa di Gennaro Gattuso. Al momento le operazioni restano bloccate dai vincoli del mercato a saldo zero, ma Fabiani sta portando avanti contatti e valutazioni in vista delle future mosse.
In cima alla lista ci sono due profili giovani ma di grande prospettiva: Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria e Jonathan Asp Jensen, di proprietà del Bayern Monaco reduce dall'esperienza al Grasshoppers.
Il preferito di Gattuso sembra essere Stojkovic. Il fantasista croato, classe 2003, è reduce da una stagione da 13 gol e 12 assist in 42 presenze e viene valutato circa 10 milioni di euro. Il tecnico biancoceleste lo conosce bene e ritiene che possa essere pronto per incidere fin da subito in Serie A.
Più avanti nei contatti, invece, la situazione di Asp Jensen. La Lazio, spiega il Corriere dello Sport, ha già trovato un'intesa di massima con il giocatore e con il suo entourage, favorito dagli ottimi rapporti con gli agenti che seguono anche Isaksen e Provstgaard. Il ventenne danese ha brillato in Svizzera con 9 gol e 6 assist e ora resta da trovare l'accordo con il Bayern Monaco, che vorrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita.
Entrambi rappresentano soluzioni gradite per rinforzare la trequarti, ma prima di affondare il colpo la Lazio dovrà completare alcune cessioni. Solo allora Fabiani potrà trasformare i sondaggi e le trattative preliminari in operazioni concrete.