Lazio | Tra sfide di mercato e progetto tecnico: inizia l'era Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Adesso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, per Gattuso si apre una sfida complessa. La società dovrà infatti fare i conti con un mercato condizionato dalla necessità di cedere prima di poter investire, con alcuni elementi importanti della rosa che potrebbero lasciare Formello nelle prossime settimane. Al tecnico sarebbero stati garantiti diversi rinforzi per compensare le uscite previste, ma molto dipenderà dalle operazioni che il club riuscirà a portare a termine.
Consapevole delle difficoltà ambientali e tecniche, Gattuso ha comunque scelto di accettare la proposta biancoceleste. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, l'allenatore non voleva restare lontano dalla Serie A e vede nella Lazio l'occasione per costruire un percorso più stabile rispetto alle sue precedenti esperienze.
Già definite lle idee sul campo. Gattuso ha studiato attentamente la Lazio delle ultime stagioni e dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, senza escludere il 4-3-3 come alternativa. L'intenzione è quella di rendere la squadra più offensiva, puntando su Dia (se rimarrà) e Noslin alle spalle di un nuovo centravanti che il club conta di consegnargli entro la fine del mercato estivo.