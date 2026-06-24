Lazio, gli Stati Generali della lazialità: i dettagli dell'iniziativa di Marconi e Ciapparoni
RASSEGNA STAMPA - C'è un altro appuntamento da segnare sul calendario. Uno di quelli da cerchiare in rosso, perché non è possibile mancare. La data è quella dell'11 luglio, giorno in cui i tifosi della Lazio ribadiranno la propria posizione in un momento di colloquio e confronto per il bene della squadra, dopo gli anni di mediocrità alla quale è stata condannata da questa presidenza.
L'iniziativa parte da Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, gli stessi giornalisti che avevano lanciato la petizione durante la scorsa stagione, insieme a Francesca Turco, Alessandro Capriccioli, Lorenzo Letta, Giulio Mariani, Aldo Mazzolani d Massimiliano Ricci. Saranno gli Stati Generali della Lazio e si svolgeranno a pochi passi dalla sede storica del club biancoceleste (Via Col di Lana), al Teatro Manzoni.
Verranno allestiti panel tematici, saranno possibili interventi dal palco di tantissimi laziali, che discuteranno del presente e del futuro della Lazio e dei suoi tifosi. Il nome dell'evento gli Stati Genarali della Lazialità. Tra i partecipanti hanno già dato la loro disponibilità Michele Plastino, Guido De Angelis, Luigi Bisignani, Briga, Angelo Mellone, Roberto Arduini, Gabriele Pulici.