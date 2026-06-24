Lazio, Gattuso aspetta rinforzi: difesa e attacco le priorità, ma prima le cessioni
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha le idee chiare sulle necessità della sua Lazio. Il tecnico biancoceleste ha chiesto almeno quattro o cinque rinforzi per completare la rosa, ma ogni operazione resta legata alle uscite. Il mercato a saldo zero impone infatti un equilibrio tra cessioni e nuovi acquisti, costringendo il club a muoversi con estrema attenzione.
Le priorità riguardano soprattutto la difesa. L'imminente cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd e il possibile addio di Mario Gila obbligheranno la Lazio a intervenire in maniera significativa nel reparto arretrato. In attesa della possibile consacrazione di Provstgaard, la dirigenza sta valutando diversi profili. Tra i nomi seguiti, scrive il Corriere dello Sport, c'è Sergi Dominguez, difensore spagnolo classe 2005 della Dinamo Zagabria, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e valutato intorno ai 10 milioni di euro. Piace anche Arnau Martinez del Girona, profilo che avrebbe un costo leggermente inferiore.
Non solo difesa. Gattuso ha chiesto anche l'arrivo di un nuovo centravanti, operazione che però dipenderà dall'eventuale cessione di Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana. In uscita resta inoltre Matteo Cancellieri, altro giocatore destinato a finanziare le future operazioni di mercato. Prima di affondare i colpi, dunque, la Lazio dovrà alleggerire la rosa e creare i margini economici necessari per soddisfare le richieste del nuovo allenatore.