Max Pezzali, uno show biancoceleste: da Mihajlovic al "Libera la Lazio"

La prima delle due date di Max Pezzali allo Stadio Olimpico di Roma è andata in archivio. Davanti a circa 70.000 persone il frontman degli 883 ha alternato momenti di grande emozione ad altri di ballo e divertimento. Insomma, il solito spettacolo che da più di 30 anni invade tutta l'Italia. L'appuntamento con la Capitale, però, è reso speciale anche dal rapporto che la tifoseria della Lazio ha con le canzoni di Max. Alcune diventate cori, altre che richiamano a quel sentimento tanto forte che oggi porta un intero popolo a lasciare los tadio, pur di poter tornare un giorno a riviverlo con ardimentosa passione.

LE IMMAGINI SUL PALCO - Anche nella serata di ieri, quindi, non sono mancati riferimenti alla Lazio: tanto sul palco, quanto tra il pubblico. Durante la canzone 'Gli anni', infatti, Max Pezzali ha fatto portare sul palco due maglie: una di Francesco Totti e l'altra di Sinisa Mihajlovic, che ha strappato una grande ovazione. Poi, alle sue spalle, sono sfilati durante l'esibizione alcuni dei volti più importanti nella storia delle due società. C'era Nesta, c'era Di Canio, c'era lo stesso Sinisa, così come anche Re Cecconi, Chinaglia e molti altri.

LIBERA LA LAZIO - Un momento di grande passione che ha coinvolto attivamente il pubblico tra applausi alternati e sincronizzati con le immagini sul palco. Lo stesso pubblico che durante e a fine concerto ha voluto ribadire la propria passione. Non sono mancate le pezze della Lazio, i cori per la squadra, ma anche contro la presidenza di Claudio Lotito. Soprattutto al termine del concerto, esattamente sotto la Curva Nord, un gruppo di tifosi si è riunito per ribadire un concetto sempreverde, in ogni ambiene e in ogni occasione: "Libera la Lazio".