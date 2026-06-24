Lazio | Gattuso - Tavares, tre anni dopo: il portoghese punta il salto definitivo

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RASSEGNA STAMPA - Le strade di Gennaro Gattuso e Nuno Tavares si incrociano finalmente a Formello. Nell'estate del 2023 il portoghese lasciò il Marsiglia proprio mentre il tecnico calabrese era pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina francese. Oggi, tre anni dopo, si ritrovano alla Lazio con un obiettivo comune: trasformare il grande potenziale del terzino in rendimento costante.

Nella stagione con Baroni, Tavares aveva impressionato nella prima parte di campionato, diventando uno dei protagonisti della squadra grazie alle sue accelerazioni, agli assist e alla capacità di creare superiorità numerica. Con il passare dei mesi, però, sono riemersi alcuni limiti già evidenziati in passato, tra problemi fisici e aspetti tattici ancora da perfezionare. L'arrivo di Sarri ha contribuito alla sua crescita sotto il profilo della disciplina e delle letture difensive, ma al tempo stesso ha ridotto parte della sua spinta offensiva. La sfida di Gattuso sarà quindi quella di trovare il giusto equilibrio tra ordine tattico e libertà d'azione.

Come ricorda il Corriere dello Sport, la sua miglior stagione resta quella vissuta al Marsiglia nel 2022-23, chiusa con 6 gol in 39 presenze, rendimento che non è più riuscito a replicare nelle successive esperienze. Ad aumentare la concorrenza, poi, ci sarà inoltre Alfonso Pedraza, arrivato per garantire esperienza e affidabilità sulla corsia mancina. La Lazio e Gattuso credono nelle sue qualità, ma ora serve il salto definitivo: trasformare il talento in continuità e diventare un punto di riferimento stabile per la squadra biancoceleste.