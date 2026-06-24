Lazio - Peruzzi, le parti si avvicinano: pronto un nuovo ruolo per l'ex portiere
RASSEGNA STAMPA - Adesso è ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Tra le richieste avanzate alla società non ci sono soltanto quelle legate al mercato. L'obiettivo è anche quello di creare un contesto più sereno attorno alla squadra e rafforzare la struttura societaria. In quest'ottica si inserisce il tentativo di riportare a Formello Angelo Peruzzi.
Come scrive il Corriere dello Sport, Lotito lo ha ricontattato e si sono incontrati una settimana fa a Villa San Sebastiano, e anche Gattuso starebbe spingendo per il suo ritorno. L'ex dirigente biancoceleste, però, non ha ancora sciolto le riserve e dovrebbe decidere nei prossimi giorni.
Secondo il Messaggero, inoltre, Peruzzi potrebbe anche ricoprire il ruolo di direttore tecnico, quindi avere più margine operativo, ma prima di accettare saranno necessari ulteriori incontri e ulteriori garanzie da parte della società.