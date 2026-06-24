Lazio, ma quali ambizioni? Le assurde condizioni per il rinnovo di Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha firmato con la Lazio. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, la società biancoceleste ha annunciato l'arrivo del nuovo tecnico, a circa un mese dall'accordo. La volontà, forse, era quella di allontanare dubbi e perplessità intorno al suo arrivo, con allusioni su un possibile ripensamento.
L'OBIETTIVO PER GATTUSO - Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Lo sarà almeno fino al 30 giugno 2027, poi il suo contratto dovrebbe essere rinnovato in automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Tra questi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, ci sarebbe quello di centrare un piazzamento tra le prime 12 della Serie A.
QUALI AMBIZIONI? - Questo significa che a Gattuso non servirà neanche portare la Lazio sulla colonna di sinistra per potersi assicurare, almeno a livello contrattuale, un altro anno da allenatore del club biancoceleste. Un accordo in linea con la dimensione della Lazio, ma che sfugge a ogni tipo di ambizione o di speranza. Dopo due settimi posti e il nono posto della scorsa stagione, oggi la Lazio fa i conti con la realtà e con il ridimensionamento evidente che sta vivendo.