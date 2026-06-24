Reggina, ora Lotito punta su Malagò: ha un obiettivo in mente
RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito sta per diventare il nuovo proprietario della Reggina. Siamo ormai alle battute finali. Nei prossimi giorni verranno firmati i documenti e ufficializzato il passaggio della società sotto la gestione del presidente della Lazio. Lotito, però, è pronto a mettersi di nuovo al tavolo per parlare e trattare. Nella sua testa ora c'è un altro obiettivo da raggiungere e per riuscirci spera di convincere il nuovo presidente federale, Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, Lotito vorrebbe portare il numero uno della FIGC alla rimozione della norma che vieta le multiproprietà, prorogata al 2028, ma solo per chi è già in possesso di due società nel calcio professionistico. L'occasione potrebbe arrivare già nel prossimo Consiglio Federale, quando per la prima volta verranno discussi i primi passi da fare per cambiare il calcio in Italia.