Lazio Women | Le Bihan ha trovato squadra? Può fare il salto in una big
LAZIO WOMEN RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women vivrà tanti addii nelle prossime settimane. Tra questi anche quello di Clarisse Le Bihan, attaccante francese che si era trasferiva in biancoceleste nel 2024. In due stagioni con l'aquila sul petto, la classe 1994 ha giocato 49 partite tra campionato e coppe nazionali, segnando anche 15 gol. Il suo destino sembrerebbe ormai lontano da Formello ma, secondo quanto riportato da Tuttosport dovrebbe essere ancora in Italia. Il quotidiano, infatti, rende noto di un interesse concreto da parte dell'Inter, pronta a muoversi per convincere l'esperta attaccante a trasferirsi in nerazzurro. La pista, di cui già si vociferava negli scorsi giorni, sembrerebbe essersi scaldata in queste ore non è escluso che a breve arrivi anche l'accordo.