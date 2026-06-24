Italia, Cucchi: "Malagò? Vedremo se avrà il coraggio di cambiare"

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© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni di Radio TuttoNapoli Riccardo Cucchi ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano e della nuova presidenza Figc di Malagò.

"Il momento che vive il calcio italiano è talmente drammatico che la scelta di Malagò, per la quale non ho mai avuto dubbi, nel senso che ero sicuro che avrebbe stravinto le elezioni, credo che sia una scelta disperata. La situazione è drammatica: tre Mondiali persi, talento disperso, organizzazione fatiscente, campionato pieno di buchi, rapporti pessimi con la Lega Calcio”.

“Chi potevano scegliere se non un uomo che aveva una grande esperienza nel mondo dello sport? Malagò ce l'ha, è indiscutibile. È l'uomo che ha gestito per anni tutto il marchingegno sportivo italiano, esperienza ne ha, conoscenze ne ha, ha capacità. Io spero che abbia anche il coraggio, perché credo che sia impossibile cambiare la situazione, il corso storico del nostro calcio, senza la voglia di fare rivoluzioni, di cambiare in profondità. Se avrà questo coraggio lo vedremo”.

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