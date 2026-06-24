WOMEN | Il TAS condanna la Lazio a risarcire Gothberg: cosa è successo e la posizione del club
Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport). ha condannato la Lazio Women a risarcire la calciatrice svedese Maja Göthberg per la rescissione illegittima del contratto. Secondo il Tribunale, infatti, il contratto della calciatrice (a Formello nel 23/24) non sarebbe rinnovato a casa della gravidanza della svedese.
Secondo quanto spiega la FIFPRO, organizzazione dei calciatori professionisti, nell’estate 2024 tra la Lazio Women e la stessa Gothberg sarebbero andate avanti diverse trattative per l’accordo di un rinnovo non firmato ma di fatto trovato nei continui scambi. Prima delle firme la svedese avrebbe scoperto di essere incinta, informando di conseguenza il club. Che, sempre secondo quanto riportato, a quel punto avrebbe interrotto ogni tipo di trattativa.
Interrogata sulla questione, Gothberg ha detto: “La questione non ha mai riguardato solo il calcio, ma l’essere trattata in modo giusto e con rispetto in un momento importante della mia vita. La sentenza invia il messaggio che la gravidanza non dovrebbe essere mai trattata come un problema o la ragione per negare occasioni di lavoro a una giocatrice”. La Lazio, contattata dalla nostra redazione, ha scelto al momento di non commentare i fatti.