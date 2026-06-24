NEWS | Alemanno lascia Rebibbia: "Esco da innocente" - FT & VD
24.06.2026 14:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’ex sindaco di Roma Giovanni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia 1 anno, 5 mesi e 24 giorni dopo essere stato arrestato per reato di traffico d'influenze illecite e abuso d'ufficio, nell'ambito dell'inchiesta "Mondo di Mezzo". “Esco dal carcere da innocente” queste le parole di Alemanno accolto da cori e da una piccola folla di attivisti... <<< ALEMANNO ESCE DAL CARCERE >>>
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