Da Berlusconi ad Al Thani: l'emiro pronto ad acquistare Villa Certosa
Potrebbe avere finalmente un acquirente Villa Certosa, storica residenza di proprietà degli eredi di Silvio Berlusconi da tempo ormai in vendita. Come riportato da La Repubblica visto il prezzo decisamente poco abbordabile l’acquirente non poteva che essere uno sceicco che corrisponde al profilo di Al Thani. La famiglia Al Thani, come noto, governa il Qatar da più di 150 anni e vanta un patrimonio stimato in centinaia di migliaia di dollari, frutto delle riserve di petrolio e gas naturale del paese.
A dirigere l’affare di Villa Certosa sarebbe la Constellation Hotels holdign Ltd Sea, società di investimenti con sede in Lussemburgo che detiene il capitale immobiliare della famiglia ma soprattutto dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex primo ministro degli affari esteri e primo ministro del Qatar fino al 2013.
Villa Certosa sarebbe solo l’ultimo di diversi investimenti italiani della famiglia Al Thani: dalla Gallura fino alla villa di Porto Rotondo da 250 milioni di euro.
In casa Lazio il nome di Al Thani non passa certo inosservato. Negli ultimi anni, infatti, lo sceicco è stato spesso accostato alla società anche se, poi, un possibile acquisto non si è mai concretizzato.
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