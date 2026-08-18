Rodri, il messaggio per Guardiola: "Non riuscivo a gestire quelle tattiche"

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Ora è ufficiale: Rodri ha lasciato il Manchester City per unirsi al Barcellona, a fronte di 60 milioni di euro (più 11 di bonus) versati dai blaugrana al club inglese. Il centrocampista, nel corso della lettera d'addio pubblicata dai propri canali social, ha anche scherzato in alcuni passaggi di un testo non banale.

La battuta di Rodri a Guardiola

"Pep, posso dirtelo ora, non riuscivo a gestire tutte quelle tattiche nella mia testa", ha scritto il nuovo giocatore blaugrana in riferimento a Guardiola, con tono evidentemente scherzoso e dopo aver rivelato la voglia che aveva, al momento della firma con il Manchester City, di imparare tutto dal tecnico catalano.

Altro passaggio quello legato ai tanti successi ottenuti in Inghilterra: "Una domanda mi è venuta in mente, ‘riusciremo a gestire tutte queste aspettative per gli anni a venire?’ Penso che il tempo abbia risposto alla domanda. Sapevo di essere entrato in una squadra di vertice, ma non avrei mai pensato che saremmo stati in grado di creare l’eredità che abbiamo costruito vincendo trofei, tifosi in tutto il mondo, amore e rispetto. Abbiamo dato un esempio per ispirare le prossime generazioni non solo per il successo, ma anche per il modo in cui l’abbiamo ottenuto. E i tifosi sono stati con noi a ogni passo del cammino", ha scritto.