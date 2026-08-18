Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la difesa: è un giocatore dell'Ajax

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha necessità di rinforzi in difesa, in attesa di capire cosa sarà del futuro di Romagnoli, e uno dei nomi accostati nell'ultimo periodo è quello di Stav Lemkin. L'israeliano, attualmente in forza all'FC Twente, si è infortunato e così il club avrebbe virato su un altro profilo: quello di Josip Sutalo dall’Ajax. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Il croato ha un prezzo più alto rispetto al difensore del Twente, ma l'Ajax sarebbe disposto a collaborare per la cessione del giocatore. Su di lui avrebbero messo gli occhi anche Benfica, Fulham e Al-Hilal. La valutazione degli olandesi è di circa 15 milioni di euro, il giocatore è uno dei più pagati del club ma con l’ascesa di Aaron Bouwman e il ritorno di Daley Blind sembra non avere più chance per un posto da titolare in rosa.

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