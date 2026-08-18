Calciomercato Lazio | Ratkov può partire: tra i club interessati anche la Stella Rossa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco meno di quindici giorni alla chiusura del mercato e, in casa Lazio, l’addio di Ratkov potrebbe preso diventare realtà.

Il serbo ha aperto alla possibilità di lasciare la Capitale dove ha vissuto mesi decisamente difficili prima con Sarri e ora con Gattuso.

Come riportato da Sky Sport il club biancoceleste ha ricevuto diverse offerte ma l’attaccante non è ancora convinto. Tra i club interessati Stella Rossa, Southampton e Dinamo Mosca.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.