Juve Stabia, De Giorgio: "L'amichevole con la Lazio è un onore"

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© foto di Federico Serra

Il tecnico della Juve Stabia Pietro De Giorgio è intervenuto in conferenza per parlare della situazione del club, soffermandosi soprattutto sull'amichevole contro la Lazio che si disputerà a Formello. Di seguito le sue parole: "Sono molto contento del lavoro svolto. Con la Lazio potrò provare qualcosa che ho in testa. Stiamo velocizzando la manovra per arrivare prima dai tre attaccanti davanti. A vedere i dati meritavamo qualche punto in più. La verità è che finora abbiamo segnato la metà di quanto avremmo potuto".

"Con la Lazio farò due squadre che giocheranno 45 minuti a testa. Terrò a riposo solo Patanè, perché ha già raggiunto il livello fisico che ci aspettiamo. Sana Fernandes ha qualità straordinarie, ma deve diventare più concreto. Noi abbiamo bisogno anche di Sandrucci, Caccavo e gli altri giovani che sto aspettando”.

“Abbiamo tanti ragazzi che, con modalità e caratteristiche diverse, sono decisivi. Da Di Nardo, che è leader silenzioso, a Bellich, Candellone, ma anche lo stesso Sibilli, che è entrato nel gruppo con umiltà diventando subito un riferimento. Senza dimenticare i vari Buglio, Piscopo, tutti ragazzi che possono fare la differenza anche fuori dal campo. Questa amichevole con la Lazio ovviamente ci fa piacere, è un onore per tutti".