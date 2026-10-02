NEWS TV | Noemi Bocchi a Ballando: "Ecco come ha reagito Totti"

Fonte: TuttoGossipNews.it

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Tra i 13 concorrenti di Ballando con le Stelle ci sarà anche Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. "Sono emozionatissima", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del programma, "non riesco nemmeno a tenere il microfono in mano. Non pensavo che ballare fosse così difficile. Mi sto impegnando molto. Spero di far conoscere finalmente chi sono, visto che fino ad oggi hanno parlato tutti tranne me".

"Vorrei mostrare la mia semplicità e la mia solarità. Mi hanno definita come il peggio del peggio, come una persona marcia", ha aggiunto la Bocchi. Poi, ha parlato anche della reazione di Totti... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > NOEMI BOCCHI TOTTI <