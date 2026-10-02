PRIMAVERA | La Lazio supera il Trastevere in amichevole: Landi trascinatore

RASSEGNA STAMPA - In tempo di sosta anche la Lazio Primavera continua a mettere benzina sulle gambe. La squadra di mister Punzi lo ha fatto giovando venerdì un test in casa del Trastevere con fischio d’inizio alle 14:30. I baby biancocelesti, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno portato a casa. La gara per 3-1 dopo un primo tempo equilibrato contro contro una squadra seconda nel girone G di Serie D. Nel secondo tempo Jacopo Landi ha trascinato i biancocelesti con una doppietta, a cui si è aggiunta a rete del centrocampista classe 2009 Lukas Bruscaglia. Ora una nuova settimana di lavoro, poi sabato 10 ottobre in casa del Bologna arriverà una nuova sfida importante in questo avvio di stagione da 10 punti in 5 gare.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele