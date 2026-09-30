Calciomercato Lazio | Interesse per lo svincolato Danilo Busiello: i dettagli
30.09.2026 15:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
La Lazio ha mostrato interesse per il giovane fantasista Danilo Busiello, attualmente svincolato dopo aver risolto il suo contratto con l'Empoli a inizio settembre.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il fantasista classe 2008 piace al club biancoceleste, oltre che a Napoli e Palermo in Serie B. In estate era stato vicino al Monza, ma l'operazione non si è più conclusa.
Busiello, nelle scorse ore, ha anche parlato dell'interruzione della sua esperienza con l'Empoli: "L’Empoli non credeva più in me. La notizia della separazione non me la aspettavo anche se è vero che sono stato io a prenderla per il semplice fatto che la società non credeva più in me: è stata una decisione arrivata nelle ultime 24 ore".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.