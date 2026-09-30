Rambaudi: “Lazio, Floriani così si tiene il posto. Pedraza? Niente di che”
30.09.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sulla situazione terzini nella rosa di Gattuso: “Pedraza già alla prima gara aveva dato l’impressione di essere un giocatore normale, in Italia ce ne sono tanti così”.
“Ti dà l’esperienza, ma niente di che. Se Gattuso dovesse mettere Marusic a sinistra da vice Tavares, lo farebbe scegliendo in base a ciò che può dare il giocatore”.
“Se Floriani continua con queste prestazioni, il posto se lo tiene. Penso non ci sia nessun problema nell’equilibrio, i calciatori si rendono conto di chi sta andando bene e chi meno. Il campo è il giudice e ti dice chi merita, poi Marusic è esperto, saprà gestire questo momento, se si verificherà”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.