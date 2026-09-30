Motta, da vice a plusvalenza: la Lazio può sacrificarlo per i prossimi riscatti

RASSEGNA STAMPA - Arrivato a gennaio, Edoardo Motta potrebbe partire dopo appena dodici mesi alla Lazio. Nulla è già scritto e definito, ma l’idea di una cessione del portiere ex Reggiana sta prendendo piede di settimana in settimana a Formello.

Le prestazioni messe in scena nel finale della scorsa stagione hanno permesso a Motta di prendersi un’importante visibilità e di vedere alzarsi il valore del proprio cartellino, la gara con l’Arezzo ha confermato tutte le qualità del secondo portiere della Lazio.

Arrivato a Formello per 1 milione di euro circa, oggi Motta viene valutato 8 milioni tra Transfermarkt ma potrebbe portare addirittura qualcosa in più in caso di cessione a gennaio. Per questo la Lazio, riporta l’edizione odierna del Messaggero, pensa davvero alla cessione: per realizzare una netta plusvalenza e assicurarsi milioni importanti per diminuire il peso dei riscatti da realizzare entro l’inizio della prossima estate.