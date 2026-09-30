Motta, da vice a plusvalenza: la Lazio può sacrificarlo per i prossimi riscatti

30.09.2026 08:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Motta, da vice a plusvalenza: la Lazio può sacrificarlo per i prossimi riscatti

RASSEGNA STAMPA - Arrivato a gennaio, Edoardo Motta potrebbe partire dopo appena dodici mesi alla Lazio. Nulla è già scritto e definito, ma l’idea di una cessione del portiere ex Reggiana sta prendendo piede di settimana in settimana a Formello. 

Le prestazioni messe in scena nel finale della scorsa stagione hanno permesso a Motta di prendersi un’importante visibilità e di vedere alzarsi il valore del proprio cartellino, la gara con l’Arezzo ha confermato tutte le qualità del secondo portiere della Lazio.

Arrivato a Formello per 1 milione di euro circa, oggi Motta viene valutato 8 milioni tra Transfermarkt ma potrebbe portare addirittura qualcosa in più in caso di cessione a gennaio. Per questo la Lazio, riporta l’edizione odierna del Messaggero, pensa davvero alla cessione: per realizzare una netta plusvalenza e assicurarsi milioni importanti per diminuire il peso dei riscatti da realizzare entro l’inizio della prossima estate. 

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.