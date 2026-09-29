Lazio, nuovo caos medico a Formello: mancano i report e non solo. La clinica...

RASSEGNA STAMPA - Ancora un caos medico a Formello. Nessuna notizia ufficiale per i giornalisti e soprattutto per i tifosi riguardo agli infortunati: mancano i report medici sulle condizioni dei giocatori, come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo. È un caso per esempio quello di Cataldi, il cui recupero dalla pubalgia (ora ha accusato un nuovo infortunio muscolare) alimenta qualche interrogativo sulla sua gestione.

Lo stesso vale per gli altri, ovvero Marusic, Dele-Bashiru e Rovella. Sono fermi da più di un mese, stanno per tornare anche se lo staff medico (cambiato in estate) continua a mostrare qualche problema. Il motivo sarebbe legato soprattutto a una mancanza di investimenti da parte dello società.

E poi ancora, il quotidiano si sofferma sul nodo della clinica privata ancora irrisolto. La Lazio ha spostato i giocatori alla Pretmedica per svolgere tutti gli esami strumentali. Ma dopo l'addio a Villa Mafalda continua la ricerca perché non è possibile servirsi dell'ospedale di Villa San Pietro. Anche questo resta un mistero.