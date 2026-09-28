Italia, Frattesi torna al gol: da quanto non accadeva

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Roberto Mancini gli ha dato dato una maglia da titolare e Davide Frattesi si è fatto trovare pronto. Nella gara contro la Turchia il giocatore della Lazio ha messo la sua firma sul match siglando il momentaneo 2-0.

Bella azione degli azzurri con Kayode che calcia in porta, respinge Bayindir ma in agguato c'è Frattesi che mette in rete il più facile dei tap-in. L'ultima rete di Frattesi in azzurro risaliva al 9 settembre 2024, quando andò a segno nella vittoria per 2-1 contro Israele a Budapest, sempre in una partita di Nations League.

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