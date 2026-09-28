Mattei: “Reggina leader e la Lazio galleggia, così lavora Lotito. Su Patric…”

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Il giornalista ha parlato dell’addio di Patric e del momento della Lazio in relazione alla presenza di Lotito a Reggio Calabria. Questo il suo pensiero: “Belle parole quelle di Patric, soprattutto sincere ed è questa la cosa ancora più bella.Ha dato tutto se stesso per la Lazio, per questo va apprezzato il suo congedo, comunicato con il dispiacere nel cuore. Quello che poteva dare per la Lazio lo ha dato, per questo va applaudito. Sicuramente sarà osannato dai tifosi, qualora dovesse tornare qui”.

“Questa lunghissima sosta ha portato buone notizie dalle prove di Provstgaard e Isaksen, meno buone da Gudmundsson, anche se l’infortunio dovrebbe essere meno grave del previsto. Solite notizie invece sul fronte societario: si è capito ancora una volta come per Lotito la Lazio sia solo un modo per mantenere il controllo di certe situazioni, per avere un tornaconto personale”.

“Sta accadendo il contrario di ciò che si sta realizzando a Reggio Calabria: dice che la Reggina deve essere leader e non deve galleggiare, cosa che sta succedendo alla Lazio. Tra l’altro ieri il presidente era presente alla partita della Reggina. Si candiderà alle prossime elezioni a Reggio Calabria, perché ci sono state delle smentite ma come sempre accade le cose vanno al contrario”.