Roma, Gualtieri annuncia: "Via libera per lo stadio, pronto entro il 2029"

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È arrivato il via libera definitivo per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l’ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Gualtieri, in qualità di subcommissario ha controfirmato l’autorizzazione unica.

"È una giornata storica. Dopo quattro anni di lavoro mancava solo l'autorizzazione formale al progetto. Ora è una certezza, lo stadio si farà e sarà uno dei più belli al mondo. Ora partiremo con la gara. Ci sono tutte le condizioni per posare la prima pietra a marzo 2027. Il cantiere dura due anni e mezzo quindi lo stadio potrebbe essere pronto a fine 2029", queste le parole di Gualtieri.

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