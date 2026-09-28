Lazio, Pinamonti si sblocca con l'Arezzo: adesso cerca continuità

28.09.2026 08:45 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pinamonti si sblocca con l'Arezzo: adesso cerca continuità

RASSEGNA STAMPA - Si è sbloccato Andrea Pinamonti: la punta della Lazio, dopo appena 24 secondi dall'inizio dell'amichevole contro l'Arezzo, ha trovato il suo primo gol in biancoceleste.

Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, non è ancora nella sua forma migliore, soprattutto dopo l'ultima sindrome influenzale che l'ha colpito in settimana. Servirà inevitabilmente altro tempo, ma la sosta può aiutarlo a raggiungere la condizione dei compagni di squadra. 

Gli allenamenti di Gattuso richiedono fatica, il pressing ultraoffensivo prevede un centravanti a ritmo serrato che sia costantemente in movimento. Pinamonti manca ancora in resistenza e brillantezza, ma prosegue a migliorarsi: il prossimo banco di prova sarà l'amichevole con la Juve Stabia in programma il prossimo sabato.

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.