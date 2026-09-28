Lazio, Pinamonti si sblocca con l'Arezzo: adesso cerca continuità
RASSEGNA STAMPA - Si è sbloccato Andrea Pinamonti: la punta della Lazio, dopo appena 24 secondi dall'inizio dell'amichevole contro l'Arezzo, ha trovato il suo primo gol in biancoceleste.
Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, non è ancora nella sua forma migliore, soprattutto dopo l'ultima sindrome influenzale che l'ha colpito in settimana. Servirà inevitabilmente altro tempo, ma la sosta può aiutarlo a raggiungere la condizione dei compagni di squadra.
Gli allenamenti di Gattuso richiedono fatica, il pressing ultraoffensivo prevede un centravanti a ritmo serrato che sia costantemente in movimento. Pinamonti manca ancora in resistenza e brillantezza, ma prosegue a migliorarsi: il prossimo banco di prova sarà l'amichevole con la Juve Stabia in programma il prossimo sabato.