Lazio - Arezzo, si rivede Pellegrini: fuori dalla lista Serie A, Gattuso gli concede spazio
27.09.2026 16:05 di Simone Locusta
Fuori dalla lista Serie A e ormai ai margini del progetto biancoceleste, Luca Pellegrini trova comunque spazio nell’amichevole contro l’Arezzo. Complice anche l'assenza di Nuno Tavares, impegnato in Nations League con il Portogallo, Gennaro Gattuso lo inserisce nel secondo tempo al posto di Alfonso Pedraza, concedendogli minuti preziosi per mettersi in mostra.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.