Lazio - Arezzo, si rivede Pellegrini: fuori dalla lista Serie A, Gattuso gli concede spazio

27.09.2026 16:05 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Arezzo, si rivede Pellegrini: fuori dalla lista Serie A, Gattuso gli concede spazio

Fuori dalla lista Serie A e ormai ai margini del progetto biancoceleste, Luca Pellegrini trova comunque spazio nell’amichevole contro l’Arezzo. Complice anche l'assenza di Nuno Tavares, impegnato in Nations League con il Portogallo, Gennaro Gattuso lo inserisce nel secondo tempo al posto di Alfonso Pedraza, concedendogli minuti preziosi per mettersi in mostra.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.