Lazio - Arezzo, Rovella al Fersini: a bordocampo per sostenere i compagni

Al Fersini è in corso il secondo tempo dell'amichevole tra Lazio e Arezzo, con la squadra di Gattuso momentaneamente in vantaggio 2-0. A supportare i compagni, a bordo campo, c'è Rovella. Il centrocampista è fermo per infortunio, le sue condizioni sono in miglioramento come confermato dall'esito degli esami a cui si è sottoposto ma non è ancora a disposizione del tecnico.

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