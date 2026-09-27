Lazio - Arezzo, Rovella al Fersini: a bordocampo per sostenere i compagni

27.09.2026 16:19 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Arezzo, Rovella al Fersini: a bordocampo per sostenere i compagni

Al Fersini è in corso il secondo tempo dell'amichevole tra Lazio e Arezzo, con la squadra di Gattuso momentaneamente in vantaggio 2-0. A supportare i compagni, a bordo campo, c'è Rovella. Il centrocampista è fermo per infortunio, le sue condizioni sono in miglioramento come confermato dall'esito degli esami a cui si è sottoposto ma non è ancora a disposizione del tecnico. 

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE