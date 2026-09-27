F1 | Hamilton-Vasseur, spunta Horner: la Ferrari davanti al bivio
27.09.2026 10:19 di Giovanni Parterioli
Il futuro della Ferrari continua a essere uno dei temi più caldi del paddock, con Lewis Hamilton inevitabilmente al centro degli equilibri interni. Il britannico ha espresso pubblicamente il proprio sostegno a Frédéric Vasseur, ma lo scenario resta molto più articolato di quanto possa sembrare. Sullo sfondo continua infatti a muoversi Christian Horner, nome capace di cambiare completamente gli assetti di Maranello. Rapporti personali, ambizioni mondiali e scelte della proprietà potrebbero presto intrecciarsi in maniera decisiva. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Hamilton Vasseur Horner Ferrari <<<
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